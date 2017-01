LIVE // Ședința săptămânală a serviciilor primăriei Chișinău

14:27

Angajații Penitenciarului nr.4-Cricova au depistat, ieri, în buzunarul unui vizitator o cutie de chibrituri cu conținut interzis. Aceasta conținea substanță vegetală cu miros specific de marijuana și era lipită de un cartof cu bandă adezivă. Vizitatorul, în vârstă de 23 de ani, urma să transmită un colet cu produse alimentare unui cunoscut din detenție. Substanța interzisă urma să ajungă la un deținut în vârstă de 23 de ani, condamnat la 5 ani privațiune de libertate. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanţele. Potrivit legislației, persoanele care transmit substanțe sau obiecte interzise după gratii se pot alege cu dosar penal.