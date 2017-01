Exclusiv EVZ. VIBRAȚIA ZILEI - 30 ianuarie 2017

12:12

Pentru ca mint natural si au o capacitate aparte de a deforma adevarul pentru a atrage lucrurile in favoarea lor. Ca sa stii la ce sa te astepti, iti spunem in continuare in ce zodii sunt nascute acele femei care mint fara pic de jena: Gemeni Daca ai incredere in femeia Gemeni o faci pe riscul tau. Aceasta nativa e extrem de alunecoasa si n-ar trebui sa pui mari baze pe ceea ce spune. Vorbeste mult pentru a masca sau pentru a infrumuseta neadevarurile pe care le rosteste. De aceea si minciunile ei pot sa para naturale fara sa se chinuie foarte mult. E isteata si se adapteaza usor, gaseste rapid solutii pentru a intoarce situatiile in favoarea ei, chiar daca asta presupune un sir lung de afirmatii denaturate. Pesti Te uiti in ochii ei si ai zice ca e cel mai sincer om cu putinta. In realitate, te minte cu zambetul pe buze. Femeia Pesti este una dintre cele mai parsive cu putinta. Nu prea sta pe ganduri cand vine vorba de spus ceva neconform cu adevarul. Asta poate si pentru ca ea nu prea face diferenta intre adevar si fictiune. Si de aceea nici nu prea se gandeste la consecintele pe care le presupune rostirea unor lucruri fara baza reala. Leu Nativa Leu vrea sa fie tot timpul in centrul atentiei si pentru asta nu pregeta niciun efort. Intrece limitele cu usurinta, uneori chiar fara sa constientizeze ce au facut. Pentru ca simte nevoia de aventura, Leoaica va cauta noi si noi orizonturi care sa ii satisfaca pofta de nou. Considera ca minciuna este scuzabila mai ales daca este spusa in scopuri nobile. Iar in cazul ei a vorba despre punerea intr-o lumina favorabila a propriei persoane, scrie ele.ro.