Trump a anunțat condițiile privind anularea restricțiilor pentru migranți

17:14

Cand este vorba de cresterea numarului de fibre din dieta adaugarea acestor alimente te va ajuta sa-ti indeplinesti obiectivul. Schimba urmatoarele produse cu variante mai bune. Inlocuieste sucul verde cu un smoothie verde In produsul facut in casa poti pune banana, fructe proaspete sau congelate, iaurt grecesc si spanac baby. Inlocuieste granola pe care o puneai in iaurt cu seminte de ch