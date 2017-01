Bogatu, despre „omulețul verde” Dodon și cum Maia Sandu a „căzut în MINTEA COPIILOR”: „E nevoie de noi repere, de ALȚI LIDERI”

18:13

Doi ofiţeri ruşi de informaţii şi un expert în securitate cibernetică au fost arestaţi şi acuzaţi de trădare în Rusia, existând suspiciuni că ar fi oferit date serviciilor secrete americane, inclusiv despre atacurile electronice din timpul campaniei prezidenţiale din SUA, scrie The New York Times, citând presa rusă. Detaliile privind acest incident sunt incomplete şi există zvonuri c...