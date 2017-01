Ianna Novac, Marcel Roșca și Tania Popa – BASARABENII care participă la EUROVISION ROMÂNIA

15:37

Jucatorul elvetian Roger Federer (favorit 17) l-a invins pe spaniolul Rafael Nadal (favorit 9) in finala de la Australian Open, scor 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3. Meciul a durat trei ore si 40 de minute, Federer revenind de la 1-3 in setul decisiv. Astfel, elvetianul in varsta de 35 de ani si-a adjucat al 18-lea […]