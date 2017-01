Preşedintele american Donald Trump a purtat o convorbire telefonică cu cancelarul german Angela Merkel

13:07

La o întrebare adresată de agenția de presă RIA Novosti cu privire la posibilitatea unei convorbiri telefonice sâmbătă între cei doi lideri, anunțată anterior de canalul de televiziune CNN, Peskov a răspuns „da”. Potrivit TASS, care îl citează pe același purtător de cuvânt al Kremlinului, convorbirea telefonică este programată pentru sâmbătă, 28 ianuarie. Într-un interviu acordat joi Fox News, noul președinte american a spus că va avea în curând posibilitatea să discute cu liderul rus. „El (Putin) m-a sunat când am câștigat. Dar noi încă nu am vorbit. Dar, după cum am înțeles, vom vorbi în curând”, a spus Trump, citat de TASS. Dacă această discuție telefonică va avea loc, acesta va fi primul lor contact oficial de la învestitura lui Donald Trump la 20 ianuarie.