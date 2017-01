Maestrul Eugen Doga şi-a lansat la Bucureşti albumul „Marile Succese”

17:07

Preşedintele Comisiei pentru Servicii Armate din Senat, John McCain, i-a cerut sâmbătă după-amiază preşedintelui Donald Trump să nege imediat speculaţiile cu privire la posibilitatea ridicării sancţiunilor economice impuse de Statele Unite împotriva Rusiei în timpul discuţiei telefonice pe care o va purta noul lider de la Casa Albă cu liderul rus Vladimir Putin, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul senatorului McCain. The post Un coleg de partid al lui Trump critică posibilitatea ridicării sancţiunilor împotriva Rusiei appeared first on Independent.