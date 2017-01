HOROSCOP: Află ce ți-au pregătit astrele pentru astăzi, 29 ianuarie

09:42

A doua parte a perioadei, adică duminică, este mai bună. Concentrează-te şi clarifică, eventual chiar finalizează, problemele sentimentale care trenează de ceva timp. Cu toate că s-ar cuveni să te odihneşti plenar, programul se schimbă în ultimul moment, dar îţi face plăcere. Mirări mari, dar pe măsură. Totuşi, o veste, o informaţie, ca un fulg de nea rătăcit, te înviorează. Seara plăcută, dar cu gândul în altă parte. Trebuie să dai consistenţă strategiei tale. Cocoșul de Foc. În anul Cocoșului Roșu, de Foc poți să ai foarte mult de lucru. Este un an plin de efort, poate şi de realizări. Adică ai şi bucuriile dar şi grijile şi necazurile respective. Un an cu ceva oportunităţi, cu prilejuri de afirmare în meserie sau profesie, în anturaj şi în dragoste. Sunt posibile schimbări ale locului de muncă, sau găsirea unor surse alternative, sezoniere, de venituri. Unii dintre nativi pot să facă bani mulți în domeniile de vârf, tehnologice și în industria filmului. Sănătatea este binişor aspectată, mai ales dacă îţi rezolvi problemele metabolice şi durerile suspecte de cap. Atenție la sinuzite și la dinți! Trebuie să-ţi supraveghezi greutatea corporală şi să mai pui frâu fumatului. Banii sunt bine aspectaţi în prima parte a anului, vacanţa va fi un prilej de cheltuieli mari, dar, atenţie, în al doilea segment al lui 2017 veniturile tale vor fi mai consistente. Dragostea este la indicativul bine, aşa că trebuie să profiţi de favorurile stelelor. Trebuie doar să transformi încăpăţânarea în tenacitate şi agresivitatea în energie şi toate uşile îţi vor fi larg deschise în 2017. Oricum, egoismul tău bine temperat şi agresivitatea ta interesantă te vor face foarte popular(ă) în anturajul tău. Berbecuţele trebuie să se obişnuiască cu partenerul de viață și să fie mai inteligente în conflictele domestice. Berbecii trebuie să ţină cont în anul Cocoșului Roșu, de Foc pot şi pierde dacă riscă totul pe o carte şi că proverbul cu “norocul ajută pe cei curajoşi” este doar o vorbă în vânt, de fapt o încurajare militară a unui general roman. Dar, Berbecii, au un an bun în anul 2017, al Cocoșului Roșu, de Foc! TAUR Weekend. Configuraţia astrologică te avantajează în obţinerea iscusită a unor veşti sau informaţii. Atenţie la presă şi la reţelele de socializare, poţi avea unele date de excepţie. Foloseşte-le! Oare nu ai suferit destule decepţii şi trădări ?! Se pare că nu, pentru că sâmbătă intenţionezi să te legi din nou la cap fară să te doară. Mai multă reţinere şi prudenţă – ăsta este sfatul meu! O zi buna pentru activitati de rutina. Duminică călatoriile sunt bine aspectate, fie ca sunt mai lungi sau mai scurte. Dar poate că rămâi acasă, este mai prudent. Intalneşte-te cu oameni care ştiu bancuri bune, au o atitudine optimistă care să te faca sa te simti bine şi confortabil. Cocoșul de Foc. Anul 2017 este, pentru zodia Taurului, un an al efortului răsplătit și al oportunităților folosite. Realizări foarte bune în prima parte a anului. Apoi, resursele se termină ca prin farmec, preţurile te strâng de gât şi gata cu proiectele, investiţiile şi afacerile! Deci, a doua parte a anului este mai mult pe consum, dar ai de unde. În locul tău m-aş duce în Africa, urmând cântecul lui Aznavour : “se pare că mizeria este mult mai plăcută la tropice!” Nu este de visuri rele să dai lovitura la bursă sau la casa de pariuri, asta primăvara. În 2017 trebuie să eviţi sentimentele puternice şi inevitabile, este adevărat, dar negative, ca gelozia, furia şi invidia. Dacă poţi, dacă nu, nu, nu se supără nimeni! Anul 2017 este haotic, anarhic, dar foarte bun pentru zodia ta. Trebuie să supravieţuieşti cu eleganță și chiar să te dezvolți, că nu este interzis! Sănătatea este bunicică, nu o să pățești nimic, decât dacă te încredinţezi sistemului medical din dulcea nostră ţară. Atenţie la gât mai ales în sezonul rece, care în mod tradiţional dă boli acute şi cronice nativilor din zodia Taurului, iar doamnele cu experienţă să vadă ce le mai face tiroida. Răspunsul este: nu te opera, există tratamente blânde, cu rezultate certe, nu te lua după chirurgii măcelari! Dragostea este binişor aspectată, mai ales în a doua parte a anului, cu un maxim pe vacanţa de vară. La sfârşitul anului 2017 vei constata cu mândrie că ai făcut mai tot ce ți-ai propus! Bravo! Frumoasele Taurine să-şi verifice decolteul pentru că într-un an oarecare, după Cernobîl, procentul de cancer mamar este foarte ridicat. Just in case, nu am dat cu bățul Taurii care nu sunt boi, ca să scape de sărăcie, se vor duce unde vor vedea cu ochii, adică până în Australia şi Canada, că mai departe se duc doar chinezii şi indienii. Deci și un an de călătorii! GEMENI Weekend. Promisiunea succesului îţi dă aripi şi cu toate că te-ai pregătit în acest weekend pentru o activitate obişnuită, veştile îţi oferă motive pentru un efort sporit. Nu pleca la drum lung! Sâmbătă odihneşte-te mai mult şi evită discuţiile în contradictoriu, mai ales astăzi, când un vechi prieten te poate decepţiona – nu-i lăsa şansa să se facă de râs! Evita subiectele despre secretele altora, limiteaza-te la modul monden şi superficial de abordare a discuţiei si totul o sa fie bine, sau foarte bine. În general o confesiune schiţeză şi o viitoare bârfă sau intrigă. Duminică nu eşti deosebit de inspirat aşa că lasă bizanteriile pentru altă dată. Odihneşte-te, relaxează-te, dă curs comodităţii şi simte-te bine! Cocoșul de Foc. Anului 2017 îţi amplifică datele de bază zodiacale. Asta înseamnă veselie şi lipsă de griji. Te simţi chiar bine în 2017 şi asta pentru că nu faci nici un efort. Lasă-te în dorul lenii şi înţelept te vei numi! Nu te mai zbate inutil, că mai rău faci. Aşteaptă momentul când îţi poţi fructifica tupeul şi gura mare şi totul va fi numai în favoarea ta. În lumea asta decadentă şi lipsită de valori trebuie doar să străluceşti. Coţofeneşte vorbind obrăznicia şi agresivitatea poleielii de aluminiu sunt mai de succes decât luciul mat al platinii. Nu trebuie să fii consistent într-o lume superficială. Nu că responsabilitatea şi seriozitatea ar fi marile tale calităţi, dar configuraţia astrală este binevoitoare cu zăpăciţii şi guralivii nativi din zodia Gemenilor. Atenţie la visurile tale pentru că mare parte din ceea ce îţi doreşti - mare atenţie – se şi întâmplă! Banii sunt bine aspectaţi, o să întâlneşti persoane binevoitoare, sau chiar mai aiurite decât eşti tu, care te vor ajuta în profesie sau meserie. Dacă studiezi, anul 2017 este chiar favorabil pentru examene sau burse, o poţi lua înaintea multora mai bine pregătiţi decât eşti tu! Sănătatea este aşa-şi-aşa în sensul că trebuie să ai o viaţă mai ordonată, să dormi mai mult, dar să faci şi ceva mişcare. Atenţie la plămâni şi la braţe – tradiţional de natura zodiei Gemenilor. Dragostea este binişor aspectată în anul Cocoșului Roșu, de Foc. Eşti ca argintul viu şi energia, vitalitatea şi optimismul tău obraznic atrag ca un magnet masculi arătoşi şi femele fabuloase, după dorinţă, sex, putinţă şi orientare sexuală. Gemenele sunt într-o permanentă căutare a unui nou „look”, adică săptămâna şi amantul, iar gemenii cheltuiesc de se spetesc pe maşini tari, tipe bine şi călătorii sprâncenate. Bine că au cu ce, anul 2017 este foarte bun pentru Gemeni! RAC Weekend. Sâmbătă, în familie, ai o mare oportunitate să te faci remarcat. În registrul benefic, desigur. Profită de prilej şi organizează o perioadă plăcută de weekend, ca o sărbătoare de iarnă. Sâmbătă ai de făcut un serviciu unui prieten, serviciu pe care respectivul îl va aprecia şi va rămâne îndatorat, chiar dacă nu va arăta imediat acest lucru. Duminică cruţă-te un pic. Aşteaptă rezultatele demersurilor trecute. Uneori trebuie sa apesi pe frana, alteori pe accelerator. Astazi – ambreiajul! Adică deconectează-te de la toate sursele de toxicitate, materială sau spirituală şi fă în aşa fel ca să fie sărbătoare în jurul tău de anul nou chinezesc! Cocoșul de Foc. În anul 2017 eşti condamnat la noroc! Dar, pretenţiile tale cresc odată cu rata inflaţiei şi cu preţurile UE. Ai nevoie din ce în ce mai mulţi bani şi nu te duce capul decât să munceşti mai mult. Nevoia imperioasă să fii în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Ai pretenții cât cuprinde, dar portofelul ca un fotomodel. Adică - nud! Anul 2017 îţi va oferi câteva prilejuri să faci bănuţi (nu bani, aia îi fac alţii). Nu curge, da’ pică ! Vrei să te simţi o persoană importantă şi apreciată. Siiiiigur, foarte bine, bravo! Asta îţi mai lipsea, pentru că pe toate celelalte le-ai rezolvat în celebrul an 2017. De fapt de mult nu ai avut un an aşa de bun. Singurul lucru neplăcut este că nu îţi poţi reaminti când a fost un an mult mai rău. Răspuns: nu te sforţa prea tare, anul 2017 este un an când ai noroc. Nu la Loto, decât dacă ești de la interne. Sănătatea este bunicică, dar atenţie la glande şi la stomac, la incidente şi accidente. Banii sunt mediocru aspectaţi, dar oricum, de foame nu o să mori. Dar dacă mă gândesc mai bine, poți să te îngrași, chiar! Dragostea este favorizată de stele, pentru că ceva trebuie să te bucure în anul 2017, în care ai noroc. Familia este, de asemenea, sub o stea buna. Răcușoarele sunt necruţătoare în 2017. Pe cine prind în cleşti, acela nu mai are scăpare! Apucătoare şi rele de muscă nativele din zodia Cancerului sperie pe toată lumea. Dar și atrag. Mai ales dacă sunt moldovence! Racii trec în 2017 printr-un proces complicat de metamorfoză în încercarea disperată ca să-și foosescă norocu, să se îmbogățească, că ăasta este scopul, nu evoluția spirituală. Unii reuşesc, dar majoritatea... nu! Oricum, majoritatea greşeşte întotdeauna! LEU Weekend. Sâmbăta aceasta, dacă nu poţi rezolva ceva, amână, dacă depinde de tine şi nu este ceva obligatoriu. Uneori situaţiile se rezolvă de la sine pentru Timpul găseşte cele mai bune soluţii! Sâmbătă gândeşte bine înainte de a face sau accepta ceva. Stelele arată că dacă stai bine-merci rezolvi mai multe probleme decât dacă te agiţi! În acest weekend din nou te nemultumeste un obiect mecanic sau electronic, sau serviciile unei persoane. Calitatea nu mai este ceea ce a fost candva ! Dar nu te multumi cu expresia fatalista “asta este” ci încearcă din greu să obţi ce doreşti! Cocoșul de Foc. Fiind o zodie de foc, în rezonanță cu elementul anului, se pare că o să o duci bine în 2017. O duci mai bine în comparaţie cu celelalte zodii care nici ele nu o duc rău, deloc! Oricum, ești pe caii cei mari, mai totul îți reușești, amplificii banii şi relaţiile. Asta în timp ce în jurul tău, totul întârzie, totul devine haos şi anarhie. În 2017 te înverşunezi să te lupţi cu morile de vânt. Și culmea paradoxului, le învingi! Multele minciuni spuse de tine în decursul timpului te servesc și își aduc dividente bune. Dar și tu eşti înşelat şi minţit în fiecare secundă a anului 2017. Singurele speranţe, singurele repere stabile în acest vortex de neadevăruri sunt prietenii tăi cei vechi. Pe care i-ai părăsit fără remuşcare pe scara parvenirii. Ei te vor ajuta, însă, fără explicaţii şi discuţii. Ai noroc! Restul junglei nu are nici o milă pentru tine. Pari că ești vulnerabil şi toţi o să îşi facă un titlu de glorie să te lovească mişeleşte. Dar, surpriză, în locul tău era crocodilul! Disimularea inteligentă, eschiva sunt armele tale în anul Cocoșului Roșu, de Foc! Ceva-ceva tot o să iasă în anul 2017 de la naşterea lui Iisus şi la 7525 de la Facerea Lumii, deie Domnul să fie un an bun, așa cum arată semnele Lui. Ai timp şi pentru dragoste şi pentru carieră pentru că ai o viteză de meteor. Ai viteză, nu glumă, de parcă ai fi un amărât de iepuraş, nu ditamai leul. Jupiter bine proţăpit în zodiac îţi oferă pe tavă ceva ponturi, aşa că nu ai decât să-ţi pui în valoare calităţile şi să atragi simpatiile anturajului ca să produci ceva bani şi afaceri. Atenţie la tot ceea ce ţine de sistemul circulatoriu. Cu toate informațiile aiurea din presă poţi să dai uşor în damblageală. Verifică-ţi tensiunea, chiar dacă ai 20 de ani! Sau tocmai de aceea, pentru că o stare de sănătate bună trebuie menţinută. Dragostea este binişor aspectată, mai ales în prima jumătate a anului, cu un vârf, cum altfel, în sezonul cald. Leoaicele în 2017 sunt doamne în living-room, bucătărese în bucătărie şi amante în dormitor. Totul este să nu confunde camerele! Leii ar trebui să-i mănânce pe toţi din jungla personală, anul acesta, pentru că nu se știe dacă o să mai aibă un an așa de favorabil! FECIOARĂ Weekend. În weekend trebuie să renunţi la reţinere, şi să arăţi familiei, anturajului, prietenilor, calităţile tale deosebite. Sâmbătă primesti o veste total lipsita de sens. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic, sau cam aşa ceva. Sau poate unde peste tot este haos si dezordine! Duminică este bine să te trezeşti târziu şi să te culci devreme şi mai tot ce faci ar trebui sa-ti iasă. Sigur, să nu fie ilegal, imoral şi să nu îngraşe! Să nu îngrașe, că de rest are grijă binomul! Cocoșul de Foc. Mai multe planete şi aspecte îţi sunt favorabile în anul 2017. Aspecte favorabile în special pentru cei (cele) implicaţi în educaţie, sau sănătate. Atenţie la relaţiile de familie, sau la comunicarea cu prietenii – se poate declanşeaza o criză care poate sfârşi prost, în prima parte a anului, până de echinocțiul de primăvară. O nouă etapă de viaţă poate începe in a doua jumatate a anului 2017. Este momentul să faci un bilanţ adevărat şi cinstit şi să iei măsurile care se impun. Este, de asemenea, cazul unei analize atente a posibilităţilor şi a ceea ce ești, în realitate. Nu te lăsa impresionat(ă) de dificultăţile vieţii, de cenuşiul vieţii zilnice. Încearca să-ti creezi propriul univers, mai bun şi mai moral decât ceea ce te înconjoară. Ai nevoie de o nouă perspectivă spirituală. Sanatatea este mediocra – poate si unde te-ai cam ingraşat in ultimul timp. Poţi reuşi în activităţi legate de de arta detaliului în activităţi care oferă servicii altora. Este timpul unor decizii importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti multe avantaje care vor contribui la mărirea veniturilor şi întărirea familiei. Ai mai mult noroc ca de obicei, în anul 2017. Puterea ta de convingere şi implicarea în lucruri şi proiecte de anvergură sunt bine sprijinite de Jupiter şi de indicatorii arabi. Sănătatea este bine configurată, dar nu toţi din zodie pot fi sănătoşi un an întreg, nu?! Atenţie la abdomen şi viscere, la sistemul digestiv, tradițional de natura zodiei. Banii sunt bine aspectaţi, mai ales în prima parte a anului, apoi intri şi tu în criză financiară! Dragostea este, de asemena, în aspecte favorabile, mai ales dacă nu mai eşti exagerat de exigentă. Fecioarele au o perioadă bună în sezonul cald, când orice le iese. Sau aproape orice. Flăcăii au de tras mai mult decât de obicei, aşa că 2017 va trece repede pentru ei, dar ambele sexe pot avea un an bun, spre foarte bun, oportunitățile apar foarte des! BALANŢA Weekend. Sâmbătă, mai toată ziua, ţi se dă dreptate. Tragi concluzia că nu ai pierdut timpul şi că experienţa contează! Domeniul sentimental este bine aspectat, aşa că poţi organiza o seară plăcută. Dar, nu te opinti prea tare, că o să pici de oboseală ca o cârpă. Cam asta este toată filosofia. Stelele arata că sâmbătă ar trebui sa treci printr-un mic necaz personal, si conform modului tau de a fi iti trebuie solitudine si putin timp ca sa te obisnuiesti cu noile date. Duminica este mai bună dacă un program obișnuit te mulţumeşte. Cocoșul de foc. Anul 2017 înregistrează un maximum de activitate al vieţii tale. Din cauza efortului eşti obosit, dar și mulțumit și vesel, mai tot timpul. Cauta relaxarea în mijlocul naturii. Trupul iti cere aer curat şi mâncare sănătoasă, iar spiritul te îndeamnă să ieşi din viaţa mizerabilă care se desfăşoră în jurul tau. Ai multe motive care te îndeamnă să-ti schimbi viaţa si să parasesti mediul actual, atât de poluat material şi spiritual. Unele dintre Balanţe primesc răsplata eforturilor lor materializată printr-o nouă poziţie în societate, sau între cei din jurul tău. Esti tentata să pleci din ţară, eveniment care poate să-ti schimbe viaţa. Dupa cum se vede în horoscop, prima jumatate a lunii iunie 2017 este sub semnul schimbarilor importante. Mici sau mai mari probleme cu sănătatea în special din cauza viscerelor și a glandelor. O veste bună în luna august. Atenţie la cumpărăturile importante, startegice: case, maşini, terenuri, sigur, pentru un procent din zodie, cel cu bani. Limitează cheltuielile la strictul necesar, după concediu de vară. Încet-încet te obişnuieşti cu noua ta imagine, de alergător de cursă lungă în întrecerea vieţii şi nu te mai simţi ca într-un roman de aventuri. Tensiunea revine la normal şi începând din luna septembrie chiar te plictiseşti. O Balanţă poate fi şi foarte dezechilibrată, şi tu ştii foarte bine lucrul ăsta. În domeniul sentimental, noua ta viziune asupra relaţiilor sociale încurajează flirturile mai neserioase şi efemere, începând cu luna iulie. Vara trecând, începi să fi interesat(ă) de domeniul spiritual, yoga, Dalai Lama, de literatură, filme de artă şi de sport. Noua ta pasiune nu te ţine foarte mult pentru că aventurile amoroase nu-ţi dau timpul şi liniştea necesare unei perfecţionări spirituale. Banii sunt bine aspectaţi în prima parte a anului şi binişor după vacanţa de vară. Sănătatea este bună în tot timpul anului cu fluctuaţii la schimbarea anotimpului. Balanţele-ele ar face bine să nu se bage în nimic important în anul Cocoșului Roşu: fără divorţuri, căsătorii, botezuri sau alte delicatese de felul acesta. Balanţele-ei trebuie să fie cu ochii pe bani ca pe butelie. Și pe parteneră! Dar fără să fie un an formidabil, este un an bun! SCORPION Weekend. Sâmbătă dimineața te doare capul din cauza discuţiilor fără rost. Parcă ar fi terapie de grup, nu o discuţie normală în familie sau cu prietenii. Dar seară bună, cu o întâlnire care îţi face plăcere. Perioada este buna, astrologic vorbind, dar trebuie neapărat să termini proiectele începute în casă, sau pentru casă. Nu uita că suntem ceea ce ştim! Iar pentru marea majoritate a populaţiei inseamnă ca sunt ceea ce văd ei la televizor! Duminică evită cheltuielile extravagante, iar stelele sunt foarte sigure să te sfătuiască sa nu călătoreşti sub niciun motiv. Cocoșul de foc. Nu s-ar putea spune ca astrele favorizează în mod deosebit pe nativii din Scorpion în prima jumatate a anului 2017. Dar sunt mai multe oportunități.. Nu trebuie să aştepti nimic bun din partea celorlalţi, trebuie să te descurci singur(ă). Ochii tăi sunt îndreptaţi spre spaţiile largi din Canada, Australia şi Venezuela. Drum bun, dar să șii că peste tot este la fel! O veste bună, bună urmată de o pierdere, asta în luna mai. Atenţie la mijloacele de transport în comun, la accidente sau incidente, în perioada verii, a concediului. Un semn de aer, iti este favorabil în toate, mai puţin profesia, toamna. Ultima parte a anului 2017 iti aduce un necaz cu autorităţile. Proiectele începute în această perioadă, însă, pot aduce rezultate excelente. Mici probleme cu sănătatea, din genul cronic, atentie la alimentatie şi la... băutură! Nu te lăsa tentat(ă) de cumpărături extravagante. Ce băieţi şi fete bune puteţi fi voi, dragi Scorpioni! Oricum, anul 2017 este un an favorabil pentru toată lumea, aşa că şi Scorpionii pot să se bucure de unele oportunităţi şi de afaceri bine încheiate. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să vă asumaţi obligaţii pe termen lung. Sănătatea este bine aspectată, dar atenţie la confortul şi protecţia organelor sexuale. În anul 2017, legenda despre performanţele sexuale ale Scorpioancelor şi ale Scorpionilor pot aprinde imaginația amatorilor de tabloide. Banii sunt favorizaţi în prima parte a anului, în special – sunt puţini dar ... există! Dragostea este, cum altfel, bine aspectată. Carisma şi fatalismul propriu zodiei te ajută mult în rezolvarea unor situaţii, aceasta în perioada toamnă-iarnă. Sociabilitatea şi pasiuniile tale extraprofesionale - te fac să întâlneşti persoane foarte interesante. Scorpioancele să dea atenţia cuvenită familiei, sau partenerului, ca să nu rămână singure. Şi atenție la oprtunități, toaca nu se bate de două ori pentru o babă surdă! Scorpionii să se uită nu de două ori, ci de zece ori la parteneri, ca să nu fie păcăliți! SĂGETĂTOR Weekend. O zi dedicată acţiunii, reacţiei, în domeniul sentimental. Acum, astăzi, trebuie să realizezi ce ţi-ai propus, cu tenacitate şi fără a ţine cont de comentariile celor din jurul tău. Tu știi mai bine! Un drum necesar. Atentie la viteza, sigur, a maşinii, dar şi la viteza cu care iti programezi evenimentele! Nu te grabi inutil cand orice ora este bună. O veste buna si una… aşa şi aşa. Nu uita că ai nişte proprietăţi aici, sau aiurea, care au nevoie de atenţia ta. „Ochiul stapanului ingraşe turma de oi” – spune un proverb macedo-român. Iar daca nu ai nimic-nimic, nici o pisică acolo, eşti fericit că ai scapat de griji! Cocoșul de Foc. Anul 2017 este un adevărat caleidoscop, un aspectarium bun, pentru nativii şi nativele din zodia Săgetătorului. Multe trăiri, multe evenimente, călătorii şi realizări notabile. Zodia Săgetătorului, semn de foc, este avantajată în prima jumatate a lui 2017. Prima parte a perioadei iti aduce un dar neaşteptat sub forma unui nou loc de muncă, a unei burse sau a unei reorientări profesionale. Ceea ce este de bine. Schimbi locul, schimbi norocul! Moderaţie prevenitoare în relaţiile cu semnele de apă şi aer, asta în luna aprilie. Proiectele începute în a doua parte a anului 2017, pe un Jupiter bine aspectat, pot aduce rezultate excelente. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci! Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii împovaratoare pe termen lung. Cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, poți evita neplăcerile. Asta este viaţa, iar în anul Cocoșului de Foc, semnul de foc al Săgetătorului se simte aproape ca acasă. Mai multe relizări notabile, mai ales în a doua parte a anului. Emoţional o să treci printr-un proces de emancipare şi de recunoaştere raţională a visurilor şi a dorinţelor tale. Sănătatea este mediocră în prima parte a anului, în sezonul rece, dar mai bună în a doua. Totuşi, ultimile luni ale lui 2017, perioada sezonului rece, nu-ti sunt foarte prielnice sub aspectul sanatatii. Banii sunt bine aspectaţi la începutul şi la sfârşitul anului. Dragostea este invers proporţională cu banii – ai mai multe ocazii să-ţi găseşti sufletul-pereche şi mai multe prilejuri pentru scurte aventuri inconsistente. Săgetătoarele trebuie să se uite de zece ori în ce parte îşi aruncă săgeţile înveninate. De asemenea să nu se dea în stambă mai des decât de obicei. Săgetătorii trebuie să fie atenţi cât cuprinde la accidente şi la minciunile pe care le comit cu atâta graţie – că nici ei nu mai ştiu ce şi cum au spus! Dar, la sfârșitul anului Cocoșului de Foc, pe 15 februarie 2018, sunt sigur că o să exclami că a fost un an bun, cu realizări și oportunități! CAPRICORN Weekend. Între tine şi reuşită mai este un obstacol, un prag de trecut. Cu toate că oboseala cronică te-a ajuns din urmă, continuă în acest weekend, dispui de o mare rezervă de energie pozitivă. O perioadă excelentă pentru finalizarea unor lucruri incepute, pentru înţelegeri strategice, în familie, cu pratenerul, pe termen lung. Comunicarea ta este favorizata. Trebuie să ai aerul unui gânditor profund şi preocupat de mari probleme. Asta te ajuta sa rezolvi multe probleme de imagine. Duminică ai vrea să pleci undeva, dar pe de altă parte ai vrea să zaci în pat, la căldură şi cu pisica torcând lângă tine! Parcă, mai bine, stai acasă! Cocoșul de Foc. 2017 este pentru tine un an bun și interesant, vorba chinezului Liao. Ai unele îndoieli. Ai şi motive! Dorinţa ta secreta pentru o poveste de dragoste liniştită şi senzuală nu se va implini aşa de repede. Dar prima jumatate a anului îţi aduce câtva întâlniri interesante în spaţii neconvenţionale. Ca să-ţi satisfaci nevoia de tandreţe probabil că va trebui să faci rost de o pisicuţă sau un căţeluş de companie. Animalele nu mint, nu înşeală şi nu trădează lăsându-te cu sufletul pustiu. Atenţie, însă, un animăluţ de companie înseamnă multă responsabilitate şi multă muncă – el devine un necuvântător membru al familiei! Mult entuziasm şi o privire mai filosofică asupra vieţii te ajută să te bucurai din plin de deliciile verii. În privinţa legăturilor romantice în a doua jumatate a anului 2017 nu te mulţumeşti decât cu ceea ce este mai bun, chiar dacă este greu de găsit. Sanatatea este buna, daca nu te mai impiedici mereu, iar banii – multumitor! 2017 este o periodă favorabilă, mai ales pentru nativele zodiei. Mult entuziasm şi o privire mai filozofică asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile evenimentelor şi să treci cu brio peste obstacole, fie că se numesc examene sau trăiri sentimentale. Călătoriile de afaceri sau o excursie de vacanţă se dovedesc, ori fructoase ori foarte plăcute. Influenţe astrale puternice ale stelelor fixe te ajută în tot anul 2017. Traduse prin spoturi de informaţii favorabile şi mici realizări notabile. Prietenii vă sprijină, familia vă este aproape. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajată de micile nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte. Este posibilă oricând o schimbare a situaţiei în bine, atât financiare cât şi sentimentale. Banii sunt favorizaţi de stele, dar nu trebuie să împrumuți sau să dai sume cu împrumut – evită investiţiile şi cumpărăturile foarte importante. Sănătatea este OK, atenţie la genuchi şi la căzături şi totul o să fie suportabil în 2017. Dragostea este mediocru aspectată, mai ales în a doua parte a anului, după vacanţa de vară. Capricoarnele se înverşunează pe profesie sau meserie sau pe nefericitul moştenitor pe care-l doresc cu orice preţ geniu precoce. Capricornii fac un joc atât de greoi şi complicat atât în profesie, afaceri etc. cât şi în dragoste că nimeni nu mai înţelege nimic. Mai simplu, mai citeț, mai pe înțeles! Dar de Crăciun 2017 o să faci un bianț bun, anul Cocoșului de Foc nu ți-a înșelat așteptările! VĂRSĂTOR Weekend. Coordonatele zilei de sâmbătă trebuie să fie fermitatea şi politeţea, fie că eşti cu prietenii, fie acasă, sau în familie. Nu ceda nici în ruptul capului, ai dreptate şi stelele ştiu acest lucru. În acest weekend zodiacul tau este bine aspectat, mai ales in partea de “distracţii, petreceri şi pierdut timpul”. Şi cu norocul stai bine! Sigur, necazurile sunt tot cele pe care le stii, dar un necaz care dureaza mai mult de doua luni devine viaţă cotidiana. In orice caz trebuie, cu orice preţ, să termini ceea ce ai inceput. Meru amâni, mai târziu, şi mai târziu. Atenţie să nu devină prea târziu! Cocoșul de Foc. În prima jumatate a anului 2017 simţi că dispui de o mare energie, de influenţa fastă a Cosmosului. Vrei să faci ceva important, să ieşi din cenuşiul cotidian, să te simţi şi tu important(ă), sau curajos şi drept. Stelele îţi vor îndeplini dorinţa. Uită-te în jur – sunt nenumărate prilejuri de afirmare, nu trebuie să te înrolezi în Armata Salvării. Atât în meserie sau profesie, dar şi în anturaj şi în dragoste. Lupta impotriva raului, sub orice forma. Spiritul tau cutezator dar utopic tânjeste dupa o cruciada. Pana la urma o sa adopti o pisicuta ratacita, asta ptobabil în iunie când apar pisoii, dar la scara cosmică este o victorie mai mare decat cucerirea Ierusalimului. Semnele de apa şi de aer îţi sunt favorabile tot anul 2017, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi foc. Vacanța o poți face undeva în sudul Europei, îți recomand insulele grecești din Marea Ionică, sau Adriatică. Sanatatea este bunicica, cine oare este complet sanatos in zilele astea bolnave? Banii – aşa-si-aşa! Tot anul 2017 trasezi pe firmamentul anturajului, prietenilor, colegilor şi familiei o dâră de entuziasm şi optimism. Amestecate, după năravul tau, cu mici cantităţi de ironie şi cinism, aşa, pentru gust. Nu lăsa să îţi scape o oportunitate în jurul solstiţiului de vară – stelele nu spun exact dacă este vorba de o slujbă în străinătate, de un pont, sau de marea dragoste... de anul acesta! Sănătatea este mediocru aspectată în prima parte a anului, dar mai bunicică în a doua. Banii chiar dacă sunt suficienţi nu-ţi satisfac capriciile şi utopiile tehnologice. Dragostea sau sexul, după preferinţă, sunt bine aspectate în 2017. Trebuie, ca toata lumea, sa renunti la planurile faraonice și să te ocupi de problemele tale imediate. Small is beautiful! PEŞTI Weekend. Nu te avantajează lucrurile serioase, grave, sobre. Sâmbătă poate fi o zi de carnaval de iarnă, distrează-te, mai ales pe seară şi fă-i şi pe cei din jur să se relaxeze şi să zâmbească! Sâmbătă este o zi favorabilă planurilor de viitor, în care visurile par uşor de realizat. Nu te repezi, asteapta confirmarile. Ai şi un drum de făcut la capătul căruia te aşteaptă o discuţie cu partenerul de viaţă despre casă, maşină, împrumuturi, full catastrophe