(VIDEO) Scandal în Marea Britanie: Gluma BBC care poate aduce un nou val de atentate

12:17

Serena Williams a câștigat pentru a 7-a oară finala turneului de tenis Australian Open de la Melbourne, învingând-o sâmbătă în două seturi, 6-4, 6-4, într-o oră și 23 de minute, pe sora sa Venus, acesta fiind al 23-lea turneu de Mare Șlem câștigat de Serena, care o va readuce pe americancă pe primul loc în ierarhia WTA. The post Serena Williams își învinge sora în finala Australian Open și stabilește un record greu de egalat appeared first on Independent.