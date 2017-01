În ce va investi Olga Verbițchi cei 100 000 de euro câștigați la X Factor România

14:17

„Astăzi este ziua celei mai frumoase, inteligente şi sexy femei pe care am cunoscut-o vreodată. Mă simt extrem de onorat şi fericit s-o admir şi s-o ating zi de zi. Iuliana, eu te iubesc! La mulți ani”, a scris Pasha Parfeni într-o postare pe contul său de Facebook, acolo unde a adăugat și o imagine cu […]