Comisia pentru situații excepționale din Ştefan Vodă a analizat problemele legate de intemperii

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a făcut în seara zilei de marți totalurile primei luni de activitate în funcţia de şef al statului. Acesta a amenința cu organizarea alegerilor anticipate și că nu va accepta să semneze decrete prezidențiale pentru numirea unor noi miniștri. [caption id="attachment_12751" align="aligncenter" width="700"] Igor Dodon, la conferința de presă FOTO MOldpres[/caption] În cadrul unei conferinţe de presă, Igor Dodon a declarat că în acest an va organiza un referendum pentru a putea dizolva Parlamentul şi declanşa alegeri anticipate. „Voi insista pe alegerile anticipate. Ne aflăm în proces de identificare a căii juridice prin care în timpul apropiat vom modifica Constituția Republicii Moldova. Totodată, vom propune amendamente cu privire la extinderea împuternicirilor preşedintelui, ca acesta să poată dizolva Parlamentul”, a spus Dodon. Exportul spre Rusia Șeful statului a mai specificat că un grup de experți de la Rosselhoznadzor și Rospotrebnadzor din Federația Rusă va veni în următoarele săptămâni în Republica Moldova pentru a inspecta întreprinderile din țară în vederea reluării exporturilor de produse moldovenești în Rusia. „Am convenit cu partea rusă că lista exportatorilor va fi extinsă, în special mă refer la întreprinderile din Transnistria și Găgăuzia. Totodată, în cadrul vizitei la Moscova s-a decis inițierea procedurii de anulare a restricției de ședere în Federația Rusă față de cei circa 50 000 de cetăţeni moldoveni”, a menţionat Dodon. Dodon și Acordul de Asociere De asemenea, preşedintele a precizat că a iniţiat câteva iniţiative legislative, inclusiv cu privire la furtul din sistemul bancar și organizarea unui referendum ce prevede anularea Legii cu privire la datoria publică. „Noi deja am lansat toate procedurile prevăzute de lege pentru organizarea şi desfășurarea acestui referendum”, se menționează într-un comunicat al PSRM. Potrivit PSRM, „miliardele furate trebuie să fie întoarse de toţi cei implicaţi în comiterea furtului, prin confiscarea averilor, dar categoric nu de către pensionari, de familiile numeroase, de medici, de învăţători”. În cadrul conferinței Dodon a reiterat ceea ce a spus la Moscova despre Acordul de Asociere – că acesta nu a adus beneficii Republicii Moldova și că cel mai probabil va fi anulat după următoarele alegeri parlamentare. Experții economici însă au calificat aceste declarații ca fiind neserioase și manipulatorii. De asemenea, Delegația UE la Chișinău a prezentat câteva cifre ce combat declarațiile lui Dodon: „De la intrarea în vigoare a Acordului de Asociere, implementarea acestuia aduce rezultate pozitive pentru ambele părți. Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător oferă Republicii Moldova privilegii acces privilegiat pentru bunurile și serviciile oferite pieței europene. UE este primul partener comercial și investitor în Republica Moldova, reprezentând 62% din totalul exporturilor moldovenești. UE a importat din Republica Moldova cu 5% mai mult în anul 2015, în ciuda faptului că exporturile către alte părți ale lumii au scăzut. Și importurile produselor agricole în UE au înregistrat o creștere majoră, de aproape 9% în anul 2015. UE a importat din Republica Moldova bunuri în valoare de 1,2 miliarde de euro, ceea ce înseamnă cu 21% mai mult decât în 2013 (anul de dinaintea semnării Acordului privind Zona de Comerț Liber)”. Amenințarea cu proteste Solicitat să explice cum va proceda în cazul în care i se va înainta de două ori aceeași candidatură ministerială, Igor Dodon a spus că o va refuza și a doua oară după care va solicita organizarea unui referendum și chiar va participa la proteste, intenționând chiar să ceară oamenilor să iasă în stradă. „Ei propun, noi nu acceptăm, atunci majoritatea are 2 soluții: să înghită și să prezinte pe altul sau haidem la referendum! Dodon n-o să semneze decretul, o să numească miniștrii fără semnătură? Hai s-o vedem și pe asta! Dacă ei cred că după alegeri s-au potolit spiritele în societate se înșeală, iar eu voi fi alături de oameni, dar eu o să-i chem!” , a declarat fostul lider socialist. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost învestit în funcţie la 23 decembrie 2016. Mandatul şefului statului este de 4 ani. La conferința de marți, Igor Dodon a mai spus că intenționează să organizeze lunar astfel de întâlniri cu mass-media în care să își prezinte activitatea.