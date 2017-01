Cazul celor 10 frați necăjiți de la Tânțăreni, în atenția Galinei Dodon: „Intenționăm să le procurăm o casă”

22:18

Elena, împarți de ceva vreme rolul de mămică și cel de designer. Cum te ajută feciorul la creație și cum reușești să le îmbini armonios? Paul are un an și doua luni, iar eu am impresia că am fost mama lui din totdeauna. Deși mereu am fost activă, copilul m-a mobilizat și mai mult. Am […]