Trimit mai puţini bani. Volumul transferurilor a scăzut cu 50 milioane de dolari

Chinezii, vietnamezii, coreenii și japonezii marchează, astăzi, ultima zi din "Anul Maimuței de foc" și intrarea în noul an Lunar sub semnul "Cocoşului de foc". Noul An Chinezesc a fost întâmpinat deja în Australia cu focuri de artificii spectaculoase. Anul Nou Lunar este cea mai importantă sărbătoare tradițională pentru chinezi şi durează 15 zile. Evenimentul se va încheia cu tradiţionalul Festival al Lampioanelor. Sursa Foto: ziarelive.ro