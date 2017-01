Trump susține că Mexicul a profitat prea mult timp de SUA și că „acest lucru trebuie să se schimbe acum”

12:07

Banii din fondul de rezervă al Guvernului au fost cheltuiți anul trecut, în mare parte, pe instalarea unor sisteme de protecție la clădirea Parlamentului, pentru premierea polițiștilor, care au asigurat ordinea publică la protestele din 24 aprilie, pentru deplasări în străinătate, dar și pentru evenimente culturale. The post Banii Guvernului cheltuiți pentru ușă cu gratii la Parlament și premierea polițiștilor, care au protejat bunurile lui Plahotniuc de protestatari appeared first on Independent.