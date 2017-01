Asiguratorii moldoveni au platit 116 milioane lei pentru accidente in afara tarii in 2016. Vezi statistica pe companii!

12:27

Retele sociale precum Facebook sau Instagram au explodat ca popularitate in ultimii ani in Romania devenind, totodata, si un mediu propice pentru campanii publicitare special concepute pentru acestea. Twitter nu se numara, insa, printre ele, desi in alte tari se afla printe cele mai utilizate retele de socializare. De altfel, platforma are o popularitate scazuta in majoritatea statelor est-europene, observa sociologul Ivo FURMAN. Cunoscand acest context, cat de prezente sunt companiile de asigurare din tara noastra pe Twitter?