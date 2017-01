Noi încălcări privind alimentația copiilor

16:07

Medicii de la sate primesc indemnizații unice, dar vor să lucreze în instituții private sau în străinătate Indemnizatii mai mari cu 50 la suta pentru absolventii de la medicina, daca vor accepta sa munceasca in sate. Ministrul Sanatatii a inaintat proiectul spre avizare la Guvern. Astfel, Ruxanda Glavan spera sa atraga tinerii specialisti in spitalele din tara. Chiar si asa, majoritatea studentilor spune ca vrea sa plece peste hotare, unde salariile medicilor sunt de cateva ori mai mari. Timp de 3 ani, studentii bugetari sunt nevoiti sa munceasca in spitalele raionale sau din sate si asta pentru ca banii pentru studii le-au fost oferiti de catre stat. Multi insa nu respecta intelegerea si spun ca vor sa plece in strainatate sau in institutiile medicale private. Studentii de la Universitatea de Medicina sustin ca dupa aproape 10 ani petrecuti in fata manualelor, ar fi pacat sa plece sa munceasca in sate. Iar pentru a-i motiva, responsabilii din sanatate au propus majorarea indemnizatiilor cu 50 la suta. In asa fel, in loc de 30 de mii de lei, tinerii specialisti ar putea primi 45 de mii de lei. Si in spitalele raionale este lipsa de specialisti, nemaivorbind de sate. La Hancesti, de exemplu, mai este nevoie de aproape 30 de medici. Iar pentru a face fata numarului mare de pacienti, medicii sunt nevoiti sa ia ore suplimentare de munca. Inga Razlog, de exemplu, face naveta Chisinau-Hancesti in fiecare zi. Este medic incepator si spune ca salariul de 4 mii de lei abia de-i ajunge. Zinaida Bogdan are un copil, pe care acum il creste singura. Ea beneficiaza de aceasta indemnizatie. Este nemultumita ca banii vin in transe timp de trei ani. A ales totusi sa munceasca la Hancesti, din propria dorinta. Anual, aproximativ 1.000 de tineri specialisti beneficiaza de indemnizatii unice.