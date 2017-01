Populația Germaniei a atins un nivel record ca urmare a afluxului de refugiați

07:47

Declaraţiile noului preşedinte american Donald Trump şi un "peisaj întunecat al securităţii globale" au făcut lumea mai puţin sigură, a avertizat joi Buletinul oamenilor de ştiinţă în domeniul nuclear, care şi-a potrivit simbolicul "ceas al apocalipsei" cu 30 de secunde mai aproape de miezul nopţii, relatează AFP.