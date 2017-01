Ceasul Apocalipsei a fost dat înainte cu 30 de secunde; Trump e de vină

16:07

Un grup format din 23 de membri ai Adunării Parlamentare a Consiliului Europei au semnat o declarație prin care condamnă „represiunile” la care sunt supuși oponenții oligarhului Vladimir Plahotniuc. The post (DOC) Mai mulți membri APCE condamnă represiunile la care sunt supuși oponenții lui Plahotniuc appeared first on Independent.