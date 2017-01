Reformarea administrației publice în viziunea Maiei Sandu: motivarea salarială a funcționarilor publici și descentralizarea proiectelor de dezvoltare

„Noi nu avem așa multe reforme pentru că, la Independență (1991 -n.r.), noi nu trebuia să reformăm administrația publică, noi trebuia să o creăm. Asta a fost o sarcină foarte dificilă. Aici cred că am eșuat aproape totalmente, pentru că de asta ne confruntăm astăzi cu probleme statului capturat, cu probleme de sărăcie, de corupție pentru că nu există instituții ale statului care să-și facă treaba bine și care să ne răsplătească pe noi pentru impozitele pe care le plătim (…) Nu a fost ușor să construim niște instituții de la zero pentru că, în sistemul sovietic, Republica Moldova avea niște instituții, dar ele aveau cu totul alte sarcini. Când am ajuns să devenim independenți, noi nu aveam memoria instituțională și a trebuit să creăm de la zero. Și nu prea ne-am priceput cum să creăm de la zero. În același timp trebuia să facem un proces de tranziție și să organizăm acest proces de transformare destul de dificil de la un sistem economic la altul, de la un sistem nedemocratic, la un unul democratic, neavând acest instituții”, a declarat Maia Sandu. Ea a mai spus că aceasta este cauza care a stat și la baza privatizărilor care nu au fost făcute în folosul cetățenilor, ci doar au îmbogățit pe unii dintre ei. UE cere insistent reforma în zona administrației publice La rândul său, expertul în administrație publică, Ion Gumene, a declarat că probleme reformării administrației publice trebuie căutate în trecut pentru a putea fi făcute astăzi într-un mod eficient. El a mai spus că aceasta ar trebui să plece de la indicațiile Uniunii Europene care spune că reformarea administrației publice este cea mai importantă și că crizele politice de ultimii ani au amânat acest lucru. „Din 2014 apăruse intenția de a face o nouă strategie (de reformare a administrației publice – n.r). Noi am încercat să facem un document destul de general pentru a explica ce înseamnă reforma administrației publice până în anul 2020. Din cauza că au fost atunci mai multe evenimente politice, campania electorală, alegeri, cumva strategia de reformă a administrației publice a rămas în umbră (…) La începutul lui 2015, când CE planificase deja bugetul de asistență pentru următoare perioadă și cerea insistent Guvernului să reforme administrația publică. Încă de la începutul trebuia să se vadă o strategie: ce are de gând să facă guvernul în următorii trei, patru, cinci ani”, a declarat expertul, adăugând că toate statele membre UE au la bază administrații publice eficiente. În finalul dezbaterii, Maia Sandu a atras atenția asupra nivelul de salarizare și bonusarea salarială a experților din administrația publică, fapt ce ar crește randamentul instituțiilor publice. Odată cu acest fenomen, a mai spus Maia Sandu, statul nu ar avea mai avea pierderi de sute de milioane de lei prin funcționarea defectuoasă a instituțiilor statului. Ea a mai spus că a cerut recent UE ca finanțările să fie gândite de jos în sus și să se înceapă cu administrațiile locale și cu dezvoltarea diferitelor proiecte care să plece din această zonă.

