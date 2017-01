Ne așteaptă o noapte extrem de geroasă: La Chișinău, -16 grade Celsius

13:47

Candidaţii conservator şi social-democrat la funcţia de cancelar al Germaniei, Angela Merkel şi Martin Schulz, sunt la egalitate în preferinţele de vot, relevă un sondaj de opinie, scrie agenţia de ştiri Reuters, citată de Mediafax.