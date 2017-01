Biletele la tren pe cursa Chişinău – Odesa se ieftinesc

17:57

Federer l-a învins, joi, cu scorul de 7-5 6-3 1-6 4-6 6-3, pe compatriotul său Stan Wawrinka, locul 4 ATP, și s-a calificat pentru a şasea oară în carieră în finala Australian Open. În marea finală, Roger Federer îl va întâlni pe învingătorul duelului dintre Rafael Nadal și Grigor Dimitrov. Elvețianul are în palmares patru trofee la Australian Open. Această performanţă îi asigură elveţianului un premiu de 1,43 milioane de dolari SUA. Până la Australian Open, Federer câştigase 98,83 milioane de dolari din tenis, astfel că va depăşi suta de milioane cu premiul obţinut pentru finala de la Melbourne Park. Câştigătorului primului Grand Slam din acest an va fi recompensat cu 2,8 milioane de dolari americani. La 1 iunie 2016, Novak Djokovic a devenit primul jucător de tenis din istorie care a depăşit 100 de milioane de dolari. El a acumulat, până la Australian Open, premii în valoare totală de aproape 108 milioane de dolari (sumă brută). Sextuplu campion la Melbourne, sârbul a fost eliminat, în 2017, în turul al doilea al primului turneu major din an, scrie digisport.ro.