Sfârşitul tragic al „fetei bune” din „Maria Mirabela”! Ce s-a întâmplat cu Gilda Manolescu

Autorităţile din Massachussets, SUA, au găsit 20 de milioane de dolari ascunşi sub salteaua unui brazilian, suspectul fiind bănuit că ar fi făcut afaceri ilegale cu o firmă de telecomunicaţii. Rene Rizerio Rocha, în vârstă de 28 de ani, ar fi fost pus sub urmărire sub acuzaţia de spălare de bani. Bărbatul ar fi fost urmărit zile întregi de anchetatori până ce descoperirea să fie f...