A făcut sport și și-a etalat din plin silueta! VIDEO cu vacanța exotică a Nastiey Kamenskykh

18:18

Mare i-a fost uimirea Kseniyei atunci când a deschis articolul „BONJOUR COUTURE! THE BEST STREET STYLE FROM PARIS”, publicat ieri pe pagina web a revistei Harper’s Bazaar. "В Париж по делу срочно" – #undercover meets #balenciaga shoes -both- @svmoscow❤️❤️ A photo posted by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jan 24, 2017 at 12:08am PST Kseniya apare, într-o […]