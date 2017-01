Liberalii pun la cale suspendarea președintelui Dodon

05:28

Merele sunt aliatul perfect pentru lupta cu kilogramele în plus. Aceste fructe au un conţinut mare de fibre vitamina C. În plus, sunt o sursă inepuizabilă de antioxidanţi, iar în coaja lor au fost descoperiţi mai mulţi compuşi care împiedică apariţia cancerului. Merele reglează digestia şi conţin foarte puţin zahăr, spre deosebire de alte fructe. Ele au rolul de factor de echilibru în organism, contribuind activ la scăderea nivelului ...