Iuliana Beregoi s-a revăzut cu Alina Eremia. Cel mai TRIST, dar și FRUMOS moment are tangență cu interpreta din România! VIDEO&FOTO//

11:47

A filmat în condiții extreme, tocmai în Yamal, Artica, și a rezistat, împreună cu echipa, temperaturilor cu mult sub zero, însă rezultatul a fost pe măsură, or cifrele vorbesc de la sine. Ionel Istrati face furori cu noua sa piesă „Kto ia esti”. În doar 10 zile de la lansarea oficială, piesa a depășit un […]