DOC | Parlamentari europeni cer Republicii Moldova oprirea persecuțiilor asupra martorilor-cheie împotriva lui Plahotniuc

12:22

Autoritatile ruse au arestat sub acuzatia de tradare un oficial de rang inalt in securitate cibernetica din cadrul Serviciului Federal de Securitate (FSB). Acesta e banuit de SUA ca ar fi jucat un rol - cheie in supravegherea hackerilor rusi, care au lansat anul trecut numeroase atacuri asupra institutiilor democrate americane in timpul campaniei electorale din Statele Unite, scrie Hotnews.ro.