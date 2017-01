Rusia, nemulțumită că avioanele militare britanice i-au escortat portavionul

06:07

Moscova a poleit la suprafaţă privatizarea Rosneft, cel mai mare producător de petrol al Rusiei, pentru a arăta ca un vot de încredere dat de investitorii străinii într-o ţară care înfruntă sancţiunile Occidentului. Însă în miezul ei, afacerea este opacă şi cu actori controversaţi. Nici măcar nu se ştie cine sunt noii acţionari sau de unde au venit toţi banii.