Exclusiv EVZ. VIBRAȚIA ZILEI - 26 ianuarie 2017

19:42

In varsta de 32 de ani, Courtney a devenit o ceelbritate pe Instagram. Desi a absolvit o facultate de profil economic, aceasta are acum un tel foarte simplu si deloc intelectua: "Vreau sa le arat barbatilor, femeilor si copiilor ca e posibil sa fii frumoasa, desteapta si sa ai un fund mare". Intr-un interviu, ea a povestit in detaliu cum a reusit sa isi mareasca poteriorul pana la dimensiuni legendare, recunoscand ca a participat la sedinte ilegale de interventii estetice, in care o femeie ii facea injectii cu substante necunoscute in muschii fesieri. Acum, e constienta ca si-a asumat niste riscuri foarte mari, dar e multumita de rezultate, desi nu are nici cea mai mica idee despre ce se afla in fundul ei, scrie kanald.ro. "Mi-a zis ca e un fel de gel, de silicon care se pune in implanturi. Nu stii niciodata cum o sa reactioneze organismul tau, e un joc de noroc. O prietena a avut nevoie de trei transfuzii si a stat cateva luni in spital dupa ce i s-a infectat fundul", a marturisit ea. Totusi, femeia are aproape o jumatate de milion de fani pe Instagram, semn ca gusturile oamenilor sunt foarte variate.