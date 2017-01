(VIDEO) Din câte filme clasice s-ar fi inspirat „La La Land”

16:58

Refuzul Poloniei de a accepta un nou contract pentru tranzitul gazelor naturale pune în pericol livrările grupului rus Gazprom destinate Europei, a declarat miercuri directorul general adjunct de la Gazprom, Alexander Medvedev, într-un interviu acordat Reuters.