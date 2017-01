NATO a transferat în Lituania primii militari din Germania și Belgia

15:47

Femeile „sunt mai curajoase decât bărbații", a declarat papa Francisc în audiența de miercuri dedicată biblicei Iudita, „o femeie de mare frumusețe și înțelepciune care a vorbit poporului cu limbajul credinței". The post Papa Francisc: „Femeile sunt mai curajoase decât bărbații” appeared first on Independent.