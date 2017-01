Vor să controleze clima; Ţara care va cheltui sute de milioane de dolari pentru ploaie şi zăpadă

14:47

Compania franceză de utilităţi EDF a votat în cele din urmă pentru începerea procesului de închidere a celei mai vechi centrale nucleare din lume - Fessenheim - după ce a acceptat planul de compensaţii al Guvernului de la Paris, transmite Euronews. The post Se închide cea mai veche centrală nucleară din lume appeared first on Independent.