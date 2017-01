Iohannis, în fața plenului APCE: Am decis să devenim și mai apropiați de Rep. Moldova

11:17

Ca o noapte de beţie cruntă, în urma căreia te trezeşti dimineaţa într-o baltă de vomă şi urină, într-un gang, fără haine şi cu un tatuaj incriminator pe-o fesă. Păstrând proporţiile alegoriei, aşa a arătat călătoria moscovită a lui Igor Dodon. Am stabilit comparaţia. Să stabilim şi tatuajul: ruşii i-au ştanţat cu acul şi [&hellip The post Marea, râurile, pâraiele şi… Dodon appeared first on InfoPrut.