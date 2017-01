Cinci greşeli pe care le faci în redactarea unui CV şi pentru care eşti refuzat din start

13:58

Scăderea bruscă a prețurilor la gaze în Europa și megaproiectele politice a unor noi conducte în UE și China au creat o gaură imensă în bugetul „Gazprom". Planul financiar al companiei pentru urmatorii 3 ani prevede că nivelul cheltuielilor va depăși cu mult pe cel al veniturilor, scrie Rosbalt, care citează o analiză realizată de Sberbank CIB.