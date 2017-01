Mașinile diesel înregistrate până în 2005, interzise în Paris

12:07

Republica Moldova nu mai este privită de partenerii externi cum se făcea acum 2-3 ani, când era țara cu coroniță din tot Estul Europei, întrucât a fost prima care a primit liberalizarea vizelor, apoi Acordul de Asociere, a avut parte de cel mai bun și cel mai rapid acord de liber schimb, spune europarlamentara Monica Macovei.