”UE nu are încredere în Guvernul de la Chişinău”, europarlamentar

”UE nu are încredere în Guvernul de la Chişinău”, europarlamentar Uniunea Europeană NU are încredere în Guvernul Filip şi în oligarhul Vladimir Plahotniuc, care îl controlează în realitate, iar din această cauză au de suferit cetăţenii de rând. Afirmația aparține europarlamentarului Monica Macovei. „Relaţiile cu partenerii de dezvoltare ai Moldovei sunt puse sub semnul întrebării. Vorbim de foarte multe riscuri, inclusiv de imagine pentru ţară. Ori aceasta contează foarte mult în planul politicii externe. Dacă eu negociez cu o persoană care, să zicem, este Plahotniuc, în care eu nu am încredere, atunci nu îi voi da nimic, nici bani, nici alte avantaje economice pentru Moldova… Şi pierd cetăţenii Moldovei”, afirmă europarlamentarul Monica Macovei. Într-un interviu pentru report.md, eurodeputata a fost întrebată cum este privit la Bruxelles acum Guvernul Filip, la un an de la instaurare. „Prost! Acest Guvern este considerat ca fiind unul nedemocratic. Este acceptat de partenerii externi în sensul că se mai discută, dar asta nu înseamnă că suntem ca acum 2-3 ani, când Moldova era ţara cu coroniţă din tot Estul Europei. A fost prima care a primit liberalizarea vizelor, apoi Acordul de Asociere, a avut parte de cel mai bun şi cel mai rapid acord de liber schimb. Toata ziua se vorbea despre Moldova, era dată ca exemplu pozitiv pentru toate celelalte state din vecinătatea estică. Acum nu mai este aşa, din păcate. Se vorbeşte foarte puţin despre Moldova”, a explicat europarlamentarul. În plus, Monica Macovei a menţionat că, la această oră, şase organizaţii neguvernamentale din România au cerut deja preşedintelui Iohannis, Parlamentului şi Guvernului României să oprească finanţarea pentru Republica Moldova dacă mai trece şi controversata lege a amnistiei fiscale. Sursă: jurnal.md Record ”UE nu are încredere în Guvernul de la Chişinău”, europarlamentar apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de RTR Moldova