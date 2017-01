XPRIMM Time for Business reuneste specialistii din piata asigurarilor pe data de 1 februarie

12:27

Dupa evenimentele dramatice din august si octombrie, Italia a fost lovita miercuri de un nou eveniment seismic: in mai putin de 3 ore, 4 cutremure de peste 5 grade Richter, insotite de numeroase replici de mai mica intensitate, au zguduit zona montana din centrul Italiei. Fenomenul a fost puternic resimtit si in capitala tarii, Roma, precum si in Toscana si in zona de coasta din jurul orasului Napoli.