Analist: Dolarul are în faţă o furtună perfectă

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, nu este de acord cu ideea succesorului său, Klaus Iohannis, de a desfășura un referendum pe tema legilor amnistiei și grațierii. El își dorește un plebiscit la subiectul unirii Republicii Moldova cu România.