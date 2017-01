5 minunăţii care ne aşteaptă în 2017

14:57

Eugenia Ciumac, şefa Direcţiei evidenţă contabilă şi analiză economică a Primăriei municipiului Chişinău, locuieşte într-un imobil de lux de pe strada Trifan Baltă din Chişinău. Femeia susţine în Declaraţia de venituri pentru anul 2015, că are imobilul în folosință. Funcţionara susţine că are venituri modeste, la fel, duce un trai modest. În realitate, mai multe voci din anturajul Eugeniei C