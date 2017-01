Președintele Bulgariei a anunțat alegeri anticipate

13:37

Tenismanul elvețian Roger Federer, cap de serie 17, s-a calificat în semifinalele turneului Australian Open de la Melbourne, primul Grand Slam al anului, după ce l-a învins marți pe germanul Mischa Zverev cu 6-1, 7-5, 6-2.