Reacția șefului statului la decizia Curții Constituționale

La finele lui noiembrie, CE a hotărât repunerea în vânzare a unei părți din stocurile acumulate de peste un an în statele membre, adică 6% din cele 355.000 de tone retrase, însă a refuzat sistematic să finalizeze licitațiile argumentând că ofertele primite s-au situat „mult sub prețurile pieței”. Prețurile s-au situat între 155 și 190 euro per 100 kg, cu mult sub pragul minim stabilit la prima adjudecare, la 15 decembrie, de 215.10 euro per 100 kg, a explicat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a Comisiei, care a insistat că „principalele obiective rămân menținerea echilibrului pe piață și redresarea cursului”.