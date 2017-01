Statistică: Peste 140 de copii din țară nu sunt școlarizați

18:32

Potrivit procurorului Eugen Balan, inculpatul care nu s-a prezentat este Leonid Belibov, fostul al Direcției securitate economică de la BEM, partea apărării invocând motivul că acesta ar fi fost implicat într-un accident rutier, iar acum este spitalizat. Aceasta însă nu este pentru prima dată când unul dintre inculpați invocă motive de boală și nu se prezintă la Judecătorie. Potrivit site-ului instanțelor de judecată în ultima perioadă, în dosarul în care este implicat fostul șef de la Banca de Economii, Grigore Gacikevici, ședințele au fost amânate fie că nu s-a prezentat unul dintre inculpați, fie avocatul, sau fie că judecătorul s-ar fi aflat în concediu medical. Totodată, Balan afirmă că pe această cauză penală, Grigore Gacikevici nu are măsură preventivă sub forma de arestare. Potrivit Procuraturii Anticorupţie în instanţa de judecată au fost expediate circa 20 de cauze penale pe fapte de încălcare a regulilor de creditare şi obţinerea creditelor prin înşelăciune, care se examinează acum de către instanţele de judecată. Procurorii afirmă că de comiterea acestor infracţiuni sunt învinuiţi „ex-preşedintele BEM, Gacikevici Grigore, ex-membrii Consiliului de Administraţie al BEM, Ana Vitiu, Alexandr Mişov, Leonid Belibov şi Mihail Bejenari, precum şi alte 13 persoane, dintre care funcţionari ai băncilor şi administratori de întreprinderi, care au beneficiat de credite”, scrie zdg.md. Amintim că Grigore Gacikevici a fost reţinut de către ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie la începutul lunii decembrie 2015. Acesta are statut de bănuit într-un nou dosar deschis pe faptul încălcării regulilor de creditare în perioada în care deţinea funcţia de preşedinte la BEM. Potrivit CNA, este vorba despre încălcarea regulilor de creditare în privinţa a trei agenţi economici, suma totală a acestora depăşind 260 de milioane de lei. în baza probelor acumulate de procurori şi ofiţerii de urmărire penală ai CNA, a fost deschis un dosar penal. Pentru încălcarea regulilor de creditare, legislaţia în vigoare prevede o pedeapsă cu închisoare de până la şapte ani.