Televizoarele 3D, în moarte clinică: Sony și LG anunţă că nu vor mai produce acest format

12:27

Economia Ungariei a suferit pierderi de 6,5 miliarde de dolari pe o perioadă de trei ani din cauza sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană Rusiei, a declarat Ministrul de Externe și al Comerțului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, într-un interviu pentru cotidianul rus Kommersant, citat de Agerpres.. The post Peter Szijjarto: Ungaria a pierdut 6,5 miliarde de dolari din cauza sancțiunilor impuse Rusiei appeared first on Independent.