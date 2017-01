Mitsubishi renaşte numele Eclipse! Ar putea fi atribuit unui crossover

12:28

După aproximativ 4 ani de la debutul noii game de modele BMW Seria 4, bavarezii au anunţat de curând şi primul facelift pentru aceasta. Versiunea LCI (Life Cycle Impulse) va fi disponibilă pentru toate tipurile de caroserie şi aduce cu ea o serie de modificări nu doar cosmetice, dar şi tehnice. Familia de modele Seria 4, Coupe-ul, The post Gama de modele BMW Seria 4 a primit un nou facelift. Iată ce noutăţi aduce (147 Poze) appeared first on Autoexpert.