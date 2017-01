Omorul de la Străşeni: IGP a finalizat ancheta de serviciu

10:57

Guvernul australian şi-a exprimat marţi speranţa că Acordul de parteneriat transpacific (TPP) va putea fi salvat în absenţa Statelor Unite şi a întins o mână Chinei, relatează AFP. The post Australia deschide uşa Chinei pentru a salva Acordul de Parteneriat TransPacific appeared first on Independent.