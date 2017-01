Un CUPLU caută gazdă în Chișinău! Anunț CREATIV: „Băiatul – poet și fata – muză”

09:17

Interpreta Tany Vander a decis să pună capăt unor speculații, precum că ar fi prea cuminte din anumite motive. Totodată, ea și-a arătat și bustul generos, drept dovadă că are și fotografii nu prea cuminți. „Analizând pozele mele de pe Instagram si Facebook am realizat de ce mulți oameni ma întreba de ce am poze […]