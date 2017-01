Afaceriști și funcționari, instruiți să economisească energia

10:28

Clasamentul celor mai bune universități din lume The Times Higher Education a realizat un top al celor mai bune universități din perioada 2016-2017. Poziția pe care o ocupă acestea a fost determinată după mai multe aspecte: predare, cercetare, perspectivă internațională etc. Pe prima poziție se află Universitatea Oxford, ce a detronat Caltech (California Institute of Technology), instituție ce s-a poziționat în capul listei pentru cinci ani consecutiv. Astfel, a fost pentru prima dată când primul loc nu a fost ocupat de o universitate din Statele Unite. România are patru universităţi în topul realizat de revistă. Universitatea Babeş Bolyai din Cluj şi Universitatea de Vest Timişoara se situează între pozițiile 601 şi 800, iar universităţile Alexandru Ioan Cuza şi Universitatea Bucureşti se află în clasament la categoria 800+. Top 10 universități din lume: Sursă: diez.md Record Clasamentul celor mai bune universități din lume apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.