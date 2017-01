Andrei Galbur și ministrul afacerilor externe al României, Teodor Meleșcanu, au avut o întrevedere la Bucureşti

09:58

În urma acestui succes, tricolorii s-au clasat pe locul 11, transmite IPN. Singurul gol al Moldovei a fost marcat în minutul 88, din penalti, de atacantul echipei Zimbru, Vitalie Damașcan, care a fost desemnat omul partidei. „Astăzi am primit plăcere de la joc. Am evoluat hotărât atât în apărare, cât și în atac. În sfârșit, nu am văzut greșelile comise de noi în meciurile precedente. Orice victorie e foarte importantă”, a declarat la conferința de presă selecționerul naționalei Under 19, Oleg Fistican. Marea finală este programată în această seară și le va pune față în față pe Kazahstan și Rusia. În meciul pentru locul trei se vor întâlni Grecia și echipa orașului Sankt-Petersburg.