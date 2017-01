Flashmob cu ocazia Unirii Principatelor Române

10:18

Nicolae Timofti are birou pentru patru ani Nicolae Timofti are un nou birou. Cabinetul se afla in cladirea ministerului Agriculturii si deja a fost amenajat. Deocamdata fostul presedinte nu i-a pasit pragul si nu se stie cand isi va incepe activitatea. In prezent de birou are grija bodygardul. Biroul presedintelui a fost dotat practic cu strictul necesar. Astfel aici a fost adusa o masa de lucru, un calculator un telefon, un dulapior cu mai multe sertare pentru a-si pune actele. Alaturi se afla inca o masa. Pe un perete a fost agatata stema Republicii Moldova, iar pe altul declaratia de independenta a tarii. Biroul este dotat cu un aparat de aer conditionat. Nicolae Timofti va fi pazit de un bodygard. Astfel cat timp acesta se va afla la munca, paza de corp va sta la aceasta masa si ii va intampina pe toti cei care vor dori sa discute cu fostul presedinte. Anul trecut, in luna decembrie parlamentul a decis ca dupa expirarea mandatului, presedintele tarii, va avea dreptul la automobil pana la sfarsitul vietii. Pana acum insa putea folosi masina doar la comanda. In plus, fostul sef de stat va obtine un birou si asistent personal pe un termen de patru ani. Documentul nu are caracter retroactiv. Adica fostii presedinti Mircea Snegur, Petru Lucinschi si Vladimir Voronin nu vor beneficia de aceste facilitati. Acum fostii sefii de stat au dreptul la pensie, asistenta medicala gratuita, imunitate diplomatica si paza de stat. Sursă: protv.md