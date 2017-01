Președintele României a declanșat procedura privind organizarea referendumului

16:47

Serviciile de contrainformații americane cercetează contactele lui Michael Flynn, consilierul național de securitate al președintelui SUA Donald Trump cu unii oficiali ruși. În special, a fost investigată legătura acestuia cu ambasadorul rus în SUA, Serghei Kisliak, scrie The Wall Street Journal.