Producția de petrol scade în acest loc mai repede decât oriunde pe Pământ

07:12

S-a mai prezis că Nibiru va lovi Terra. David Meade este autorul cărţii ”Planet X – The 2017 Arrival”, despre care spune că se va ciocni de Terra în toamna acestui an. Autorul cărţii conspiraţioniste Planet X – The 2017 Arrival susţine că o stea, pe care o numeşte geamăna Soarelui, […]